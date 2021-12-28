Элиста, , 14:18 — REGNUM Автомобильная дорога Элиста — Ремонтное в 2022 году получит федеральный статус. Это позволит привести транспортную артерию в нормативное состояние, сообщил министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Антон Рубанов.

Трасса

Протяжённость автодороги, которая соединяет Калмыкию и Ростовскую область, составляет 22 км, однако в нормативном состоянии находится лишь участок в 4 км. В 2023 году предполагается отремонтировать два участка, общая протяженность которых составляет 6,68 км. В 2024 году останется привести в порядок оставшийся 1 км.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец в интервью ТАСС не исключил, что федеральная поддержка даст толчок развитию региональной экономики и туризма. Степная республика, по его мнению, может стать частью межнациональных транспортных торговых коридоров с севера на юг — в страны Закавказья, Средней и Центральной Азии.