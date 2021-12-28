Лондон, 28 декабря, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В ходе торгов на бирже цена на газ в Европе опустилась ниже отметки $1200 за тысячу кубометров. Это 28 декабря следует из данных лондонской биржи ICE.

ИА REGNUM Газ

По информации торговой площадки, стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $1135 за тысячу кубометров.

При этом такая цена почти на 7% ниже расчетной стоимости голубого топлива в Европе накануне, когда она составляла порядка $1250 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что свободный рынок газа, который Еврокомиссия (ЕК) создала в Европейском союзе, оказался крайне зависимым от плохих погодных условий.