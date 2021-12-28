Ханты-Мансийск, , 14:12 — REGNUM В Югре сотрудники рыбоохраны поймали браконьеров с 778 особями ценных пород рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Нижнеобского территориального управления Росрыболовства.

Стерлядь Википедия

Браконьеров рыбоохранники задержали на 204 километре автодороги Сургут — Нижневартовск в рамках межведомственного мероприятия совместно с сотрудниками ГИБДД. В легковом автомобиле найдены 758 особей стерляди, семь — нельмы, 13 — муксуна. Ущерб рыбным ресурсам РФ составил около 3,5 млн рублей.

По факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Автомобиль браконьеров арестован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале в селе Мыс Каменный задержали браконьеров, выловивших муксуна на 500 тыс. рублей.

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