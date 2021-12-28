* запрещённая в России организация

Москва, 28 декабря, 2021, 14:19 — ИА Регнум. * НКО «Мемориал» — НКО, признанное в РФ иностранным агентом

Prokuror-kaluga.ru В суде

Международное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) ликвидировано. Такое постановление вынес 28 декабря Верховный суд России.

Генеральная прокуратура попросила о ликвидации этой организации из-за систематического несоблюдения российских законов. Так, в своей деятельности, отметили в ведомстве, организация стремится реабилитировать нацистских преступников, подорвать доверие к органам российской государственной власти, а Советский Союз выставить террористическим государством.

«Суд постановил ликвидировать международную общественную организацию «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и её структурные организации», — приводит слова судьи газета «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, указанную организацию включили в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

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