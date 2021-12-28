28 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Никита Карагодин, , 15:46 — REGNUM К одной из наиболее заметных тенденций 2021 года на рынке морских отправок стоит отнести транспортный коллапс в портах Дальнего Востока. Нагрузка на терминалы Приморья возросла из-за увеличившегося массива грузов, возникли сложности с его обработкой, которые привели к скоплению товаров и увеличению транзитного времени. Это стало причиной возвращения части грузопотока в порты Балтийского моря ― в том числе и в Санкт-Петербург. На сегодняшний день ситуация на Дальнем Востоке улучшается, а полная стабилизация может наступить после китайских новогодних праздников, приблизительно к концу I квартала 2022 года.

Судно-контейнеровоз Иван Шилов © ИА REGNUM

Если говорить об объемах морских перевозок, то они растут. Касается это как импортно-экспортных отправок, так и каботажных (осуществляемых в пределах одного государства). Первые три квартала 2021 года наблюдался уверенный рост объемов даже по отношению к допандемийному 2019 году. Так, с января по август 2021 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос на 4,2% и составил 1,67 млн TEU, Дальневосточного бассейна ― на 11,6% и достиг 1,37 млн TEU, Азово-Черноморского — на 9,3%, до 566,23 тыс. TEU. Вероятно, что к концу года результаты будут примерно такими же. Перспектива дальнейшего роста зависит от политической, экономической и, безусловно, эпидемиологической ситуаций. Если они не ухудшатся, то можно ожидать увеличения объемов морских перевозок.

Номенклатура перевозимых по морю грузов не меняется. Текстильные изделия, обувь, станки, промышленное оборудование ― основные импортные грузы. Российский экспорт ― это традиционно металл и пиломатериалы. Из-за невысокого курса рубля по отношению к иностранным валютам увеличивается количество перевозимых товаров народного потребления, экспортируемых из РФ. Появление новых популярных для экспорта категорий продукции зависит от курса валют и активности отечественных производителей в продвижении товаров на международном рынке.

Порт Владивосток Raita Futo

Ставки морского фрахта в течение года были нестабильны. К примеру, стоимость перевозки 40-футового контейнера с грузами из Шанхая в Санкт-Петербург варьировалась от 12 до 19 тысяч долларов США. Причины этого явления разные ― это и мартовский инцидент в Суэцком канале, повлекший за собой сбой в графике выхода судов, и нехватка порожнего оборудования в Юго-Восточной Азии (ЮВА).

В свою очередь стоимость фрахта из США в Европу и Россию остается на стабильном уровне. Стоимость перевозки 40-футового контейнера на условиях free on board (при которых продавец обязан доставить товар в порт и погрузить на указанное покупателем судно) составляет от двух до четырех тыс. долларов США в зависимости от порта погрузки/выгрузки. Однако забастовки портовых служащих в США и прочих сотрудников транспортной сферы приводят к задержкам в отправках, смещению графиков выхода судов и их загрузки/выгрузки.

Порт Балтимор. США (сс) US department of agriculture

Прогноз на 2022 год умеренно оптимистичный. Если ситуация с COVID-19 не будет ухудшаться, то есть вероятность стабилизации рынка морских перевозок, однако я считаю, что ставки фрахта из ЮВА в Европу уже не вернутся к уровню 2019 года.