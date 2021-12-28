Боровск, Калужская область, , 14:21 — REGNUM В Калужской области 23-летний житель Ульяновской области приговорён судом к 10 годам лишения свободы отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили 28 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

Следствием и судом установлено, что подсудимый приехал в Калужскую область на заработки, познакомился с 26-летним жителем Боровского района. В ночь на 10 марта в квартире пятиэтажки между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес потерпевшему колото-резаного ранение и подверг избиению. Потерпевший скончался. Затем для инсценировки своего убийства подсудимый переодел погибшего в свою одежду, поджёг тело и квартиру.

Судом удовлетворен иск матери погибшего о компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

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