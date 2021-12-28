Москва, , 14:11 — REGNUM С 2020 года разрешительные документы для законной работы на территории России получили свыше 7 млн иностранных граждан. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С марта 2020 года свыше семи миллионов иностранцев получили разрешительные документы, в том числе полтора миллиона граждан смогли урегулировать законность своего пребывания в России», — уточнили в правоохранительном ведомстве.

При этом значительное количество иностранных граждан продолжает оставаться в России незаконно. МВД располагает такой информацией, пишет «Интерфакс».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2021 года в России заканчиваются введённые президентом РФ Владимиром Путиным на фоне пандемии коронавируса временные меры, которые позволяли иностранцам урегулировать свой правовой статус с целью законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

Так, с 1 января 2022 года за нелегальную работу в РФ иностранцев смогут не только оштрафовать (до пяти тысяч рублей), но и выдворять из РФ с запретом на обратный въезд. При этом работодатели за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности могут быть оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого такого работника.

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