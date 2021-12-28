Канск, Красноярский край, 28 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края организована проверка по факту повреждения мемориального комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

28 декабря в СМИ и соцсетях появилась информация о вандализме в Канске. Сообщалось, что неизвестные испачкали краской бюсты Героев Советского Союза.

СК организовал проведение процессуальной проверки. Вандалов ищут.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту вандализма в Канске также проводит проверку полиция.