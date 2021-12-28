Брянск, , 14:13 — REGNUM Остановили движение автомобилей, чтобы помочь собрать школьнику с проезжей части дороги рассыпавшиеся конфеты инспекторы ДПС в Брянске, сообщили ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

ДПС Chronomarchie

Мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу возле школы № 46 в Володарском районе, когда из его новогоднего подарка высыпались сладости. Ребёнок растерялся, но ему на помощь пришли дежурившие недалеко старшие лейтенанты полиции Сергей Паканич и Сергей Левченко. Полицейские включили светозвуковой сигнал и перекрыли автомобилем движение на проезжей части. А затем помогли ребёнку быстро собрать конфеты.

Как уточнили в УМВД школьник поблагодарил полицейских, которые на его глазах «совершили маленькое новогоднее чудо».