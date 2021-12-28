* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 14:04 — REGNUM В Москве Второй западный военный суд приговорил к 19 годам заключения в колонии строгого режима сторонника террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гражданина одной из стран Туркестана Умарова А. С.. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Суд установил, что Умаров планировал взрыв в военном суде Москвы, а после этого — переезд на Ближний Восток в зону боевых действий. Мужчина трудоустроился разнорабочим в семью, проживавшую в загородном доме. Он получил от лидеров террористической организации инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ), приобрёл в хозяйственном магазине необходимые компоненты. Собранное устройство Умаров спрятал в лесополосе возле дома.

Мужчину задержали в ноябре 2020 года на территории Московской области. В ходе осмотра был обнаружен схрон с взрывным устройством, флагом с символикой террористической организации и средством связи.

Умаров признан виновным в содействии террористической деятельность, публичных призывах к терроризму, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и в деятельности террористической организации, незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ. По статье о теракте (ст. 205 УК РФ) его не судили в связи с участием в предотвращении теракта.