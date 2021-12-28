Мурманск, 28 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Мурманской области в 2022 году начнется строительство двух малоэтажных поселков для молодых специалистов. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дом

«Первое, на что мы делаем ставку — это строительство жилья и первых домов в Больничном городке, второе — стимулирование развития индивидуального жилья», — рассказал глава региона.

Глава региона отметил, что себестоимость строительства на севере сейчас выше, чем рыночная стоимость.

«Инвестировать мы будем в арендное и малоэтажное жилье. До миллиона рублей будем давать тому, кто построит свой дом», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области предоставлено 1200 бесплатных «Гектарок Арктики».