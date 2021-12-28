Москва, , 14:04 — REGNUM Было бы справедливым лишить США флага и гимна за дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Об этом 28 декабря заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

«Думаю, было бы справедливым подходом лишать флагов и гимнов тех, кто бойкотирует», — приводит слова Чернышенко «Р-Спорт».

По его словам, «как только Олимпиада», США снова разыгрывают эту карту и достают эти шаблоны.

Он добавил, что бойкоты никогда не приносили пользы, а политика не должна вмешиваться в спорт.

Напомним, 6 декабря США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае: на соревнованиях не будет никого из американских официальных лиц.

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