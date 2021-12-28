Москва, 28 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Возможные перебои с электричеством в Германии обусловлены низким количеством газа в подземных хранилищах для обеспечения потребителей, отсутствием стратегических запасов природного газа и высокой ценой энергоносителя на биржевом спотовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Nord Stream 2 Paul Langrock Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

«Программа перехода стран ЕС к «зеленой энергетике» и сокращения выброса парниковых газов до 2050 года, предусматривающая отказ от использования тепловых электростанций на каменном угле и сокращения использования атомных электростанций, столкнулась с форс мажорными природными обстоятельствами.

Оказалось, что сила ветра и солнечная энергия не всегда обеспечивают объем электроэнергии, необходимый для нужд населения и производства. Мало того, прошлогодняя зима привела к полной остановке ветряных электростанций в отдельных штатах американского континента и разрушению тепловых коммуникаций в ряде округов.

Американцы при отсутствии резервных тепловых пунктов, работающих на мазуте и жидком топливе, оказались застигнутыми «врасплох» крепкими морозами. Грядущие холода не обещают жителям американского и европейского континента ничего хорошего.

Но если США входят в первую тройку добытчиков нефтепродуктов и природного газа и способны обеспечить себя необходимым количеством энергоносителей, то Европа практически не добывает энергоносители (кроме Норвегии) и экспортирует их из других стран, с том числе из России.

Кроме того, в Евросоюзе отсутствуют стратегические запасы газа и необходимое количество подземных нефтехранилищ (ПГХ). Заполняемость ПГХ Европы достигла минимума за 10 лет.

В декабре месяце заполняемость газохранилищ Германии опустилась до 59%, что является самым низким показателем за последние несколько лет. Этого недостаточно для прохождения зимнего периода 2021−2022 года .

В сложившейся ситуации необходимы дополнительные энергоносители как на текущий зимний период, так и на период полного перехода к «зеленой энергетике» к 2030−2050 году в зависимости от страны ЕС.

Этим могут быть атомная энергетика и газовые электростанции, как наиболее экологические чистые производители электроэнергии по сравнению с электростанциями на каменном угле, нефти и мазуте. Страны ЕС импортируют трубопроводный природный газ в основном из России, Норвегии и Алжира.

На европейском рынке растет доля производителей сжиженного газа (СПГ), однако по ценовым параметрам он значительно превосходит природный газ, поступающий из России по трубам.

В настоящее время Россия завершила проект «Северный поток — 2». Две трубы подведены к точке поставки газа в Германию по дну Балтийского моря. Одна нитка газопровод заполнена технологическим газом, вторая заполняется.

Газпром готов начать поставки газа уже в новом году. Это сбалансирует газовый рынок Европы и снизит котировки газа на биржевом рынке, где они подскочили в десять раз выше прошлогодних.

Срок запуска газопровода сдерживается процедурой сертификации газопровода требованиям немецкого и европейского регуляторов. По словам нового канцлера Германии Олафа Шольца процесс сертификации газопровода идет и продолжится. Нужно немного подождать.

Цены на газ и электроэнергию для потребителей в ФРГ в 2021 году уже выросли в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно. Большинство энергокомпаний ФРГ повысят розничные тарифы на газ и электричество к Новому году.

На сколько они еще вырастут в 2022 году? Вопрос остается открытым. Решение вопроса под ногами — труба газопровода «Северный поток — 2» уже занесена в Германию», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФРГ могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки «Северного потока — 2», написал в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.

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