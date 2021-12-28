София, 28 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Сотрудники Экологической инспекции при муниципалитете Софии проводят экстренные проверки по факту загрязнения воздуха в болгарской столице. Об этом 28 декабря сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, соответствующие рейды проводятся на крупных промышленных предприятиях, строительных площадках и автотранспортных предприятиях в черте города и его окрестностях.

Местным жителям рекомендовано ограничить использование личного транспорта и по возможности отказаться от твердотопливного отопления домов и квартир.

Напомним, с начала декабря нынешнего года в Софии было зафиксировано превышение нормы содержания микрочастиц пыли и токсичных веществ в воздухе в 5,9 раза. Наиболее «грязными» в экологическом контексте районами столицы являются центр и территории, прилегающие к нескольким заводам.