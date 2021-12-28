Уфа, , 14:14 — REGNUM Все образовательные учреждения проверили сотрудники правоохранительных органов после сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Эвакуация из ТЦ в Ярославле Yarnet.ru

Сообщается, что рано утром 28 декабря стражи порядка получили сведения о звонке неизвестных с сообщением о якобы заложенных взрывных устройствах в школах города.

В образовательных учреждениях города оперативно начались проверки с кинологами.

«В 07:00 часов были проверены 92 школы из 128. До родителей было доведено, что детей нужно привести на третий урок, но некоторые уже были в пути из дома. В 17 школах учащихся не пустили внутрь в связи с тем, что проверки еще шли. Стоит отметить, что у каждой школы есть резервное помещение — это либо детсад, либо центр образования или ближайшее учебное заведение. Детей и сотрудников сразу разместили туда», — сообщает пресс-служба.

Согласно данным на 12:23 часов проверки были завершены во всех школах. Сейчас там идут занятия в обычном режиме по действующему расписанию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе эвакуировали из школ учащихся и сотрудников.

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