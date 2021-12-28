Берлин, 28 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Свой шанс на высвобождение от «российских объятий» потеряла Белоруссия. Об этом 28 декабря заявил будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Кристоф Хойсген в интервью медиагруппе RND.

(сс) MFA Bulgaria Кристоф Хойсген

«Шанс был. (Президент Белоруссии Александр) Лукашенко его упустил. Германия и Европа сделали все, например, в рамках так называемого Восточного партнерства, чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободить ее из российских объятий», — сказал он.

Также Хойстен отметил, что, по его мнению, белорусский лидер якобы «боялся, что либерализация и демократизация» республики может нанести ему политический ущерб.

«Вот почему он стал полностью экономически и политически зависимым от России. Украина пошла по другому пути», — добавил будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ.