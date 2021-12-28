Таллин, 28 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Во вторник, 28 декабря, началась большая электронная перепись населения Эстонии, участие в которой смогут принять все жители. Об этом сообщил Департамент статистики страны.

Знак «В память всеобщей переписи 1897»

Отмечается, что интернет-вопросник можно заполнить в онлайн-среде департамента uuringud.stat.ee или на специальном портале для русскоязычных жителей www.perepis.ee, авторизовавшись посредством идентификационной карты со встроенным микрочипом, мобильной ID или Smart-ID программы.

Заполнение анкеты потребует около пяти минут на человека, сообщила руководитель проекта переписи населения и жилого фонда Лийна Осила.

Интернет-вопросник переписи населения можно заполнить в период с 28 декабря 2021 года по 22 января 2022 года. Затем, с 1 по 28 февраля 2022 года, уточненные данные будут собираться при помощи переписчиков. Это коснется только включенных в обязательную случайную выборку исследования людей, которые по каким-то причинам не заполнили интернет-анкету.

Подчеркивается, что в ходе нынешней переписи большая часть данных будет браться из государственных регистров, затем возможны в небольшом объеме телефонные интервью или визиты переписчиков на дом.

Собранные и проанализированные данные будут поэтапно публиковаться, начиная с июня 2022 года.