Кызыл, , 13:58 — REGNUM В Туве состоялось обсуждение вариантов реформирования регионального министерства труда и социальной политики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в заседании приняли участие представители общественности.

В Туве обсудили варианты реформирования министерства труда и социальной политики Правительство Тувы

Пересмотреть структуру и формат работы ведомства ранее предложил глава региона Владислав Ховалыг. В частности, из него предложено выделить структуру по делам семьи. Как отмечается, окончательное решение о путях реформирования будет принято с учётом мнения общественников.

По первому варианту, предложенному рабочей группой, ведомство предложено разделить на две части — министерство труда, занятости и соцзащиты и министерство по семейной политике, опеке и попечительству. Последнее возьмёт на себя функции по реализации госполитики в сфере социальной защиты семьи, женщин и детей, демографической политики и так далее.

В рамках второго варианта предложено создать министерство социальной защиты и семейной политики, а минтруд преобразовать в госкомитет по труду и занятости населения.

«В ходе обсуждения все приглашенные эксперты выразили свое мнение относительно представленных вариантов, остановившись на их плюсах и минусах, получили исчерпывающие ответы на вопросы от их авторов. Диалог получился конструктивным и продуктивным», — отметили в правительстве.