Кишинёв, , 13:57 — REGNUM Все муниципальные службы Кишинёва участвуют в борьбе со снежными наносами в городе. Об этом 28 декабря сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на совещании.

Снежные холмы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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«В настоящее время продолжается работа всех служб: проводится уборка снега с дорог, тротуаров, подъездов к многоквартирным домам и пригородным населенным пунктам, на вокзалах, в парках и на аллеях. Работы будут вестись в течение всего дня», — сказал Чебан.

Он отметил, что работы по расчистке дорог в Кишинёве ведутся в течение трёх дней. При необходимости столица может часть техники направить в другие населённые пункты.

Мэр также сообщил, что из-за сильного снега муниципальный транспорт работает с отклонением от графика.

Стоит отметить, что на дорогах Молдавии прошлой ночью были заторы из-за выпавшего снега. Также из-за гололёда участились автомобильные аварии.