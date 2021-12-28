Новосибирск, , 14:05 — REGNUM В Новосибирской области установлены новые тарифы на электроэнергию с 1 июля 2022 года. Цены на электричество для новосибирцев вырастут на 5%.

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Согласно документу, во второй половине 2022 года электроэнергия подорожает с 2,93 до 3,08 руб. за киловатт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сибирская генерирующая компания предложила повысить тариф на отопление с 1 июля 2022 года на 406% — заявку энергетики подали в департамент по тарифам региона. «Горводоканал» заявил о желательном повышении тарифа на холодную воду на 115%, на водоотведение — на 205%.

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