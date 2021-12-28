Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Певица Бритни Спирс рассказала подписчикам, почему не готова заниматься музыкой. Она опубликовала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 28 декабря.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CYAdri-qwZ2/

«Думаю, сейчас большинству кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой… это всего лишь поверхностные проблемы… Люди понятия не имеют, какие ужасные вещи совершали со мной лично, и после того, через что я прошла, я боюсь людей и бизнеса», — объясняет артистка. Она также добавила, что отказ от записи новых песен — это способ протеста против опекавшей её на протяжении 13 лет семьи.

Ранее в своих соцсетях Бритни Спирс заявила, что готовит новый трек. Однако спустя несколько часов удалила этот пост.

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