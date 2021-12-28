София, , 13:56 — REGNUM 64% жителей Болгарии убеждены в том, что в новом 2022-м году страну в целом и их в частности ожидают серьезные экономические трудности. Об этом говорится в докладе международного статистического агентства Gallup International, сообщает 28 декабря Болгарское телевидение.

По данным социологов, 6% болгар уверены в финансовом процветании государства в новом году, 19% респондентов считают, что 2022-й будет таким же, как и нынешний год, а 48% предрекают коллапс экономики.

При этом 45% граждан Болгарии говорят, что чувствуют себя «по-настоящему счастливыми», а 9% надеются «стать очень счастливыми в ближайшее время». Опрос Gallup International проводился в стране с октября по декабрь. Лично, по телефону или в Интернете были опрошены более 1000 человек.