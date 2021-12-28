Калуга, , 14:11 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 189 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 декабря. Днём ранее, 27 декабря, в регионе было зарегистрировано 192 случая заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 64 тыс. 751 человека, 60 тыс. 512 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 195 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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