Чебоксары, 28 декабря 2021, 13:55 — REGNUM В Чувашии 2021 год «войдёт в историю» республиканского парламента, а 2022 год обещает «много интересного». Об этом ИА REGNUM заявил спикер Госсовета Леонид Черкесов («Единая Россия»), оценивая итоги года.
По мнению председателя регионального парламента, 2021 год «войдёт в историю» Государственного совета «благодаря нескольким фактам», в первую очередь выделив формирование и начало работы нового, седьмого, созыва депутатов.
Спикер выразил уверенность, что новый состав парламента «поможет учитывать в своей работе интересы всех отраслей экономики и всех категорий людей».
Кроме того, председатель Госсовета отметил начало работы по инициативе главы Чувашии Олега Николаева так называемого «расширенного правительства». Помимо руководителей министерств и ведомств, в него вошли депутаты различных уровней. В результате «наиболее важные и резонансные законопроекты» совместно рассматриваются до внесения документа на рассмотрение Кабинетом министров.
Он также выразил уверенность, что в 2022 году «нас ждёт много интересного»: