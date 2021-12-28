Чебоксары, 28 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Чувашии 2021 год «войдёт в историю» республиканского парламента, а 2022 год обещает «много интересного». Об этом ИА REGNUM заявил спикер Госсовета Леонид Черкесов («Единая Россия»), оценивая итоги года.

Cap.ru Спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов

По мнению председателя регионального парламента, 2021 год «войдёт в историю» Государственного совета «благодаря нескольким фактам», в первую очередь выделив формирование и начало работы нового, седьмого, созыва депутатов.

«Он оказался уникальным в своём роде: в парламенте представлено шесть фракций. Разница в возрасте между самым старшим и самым молодым депутатом почти полвека. В депутатском корпусе есть и представители студенческой молодёжи, и люди с огромным жизненным, общественно-политическим и производственным опытом», — сказал Леонид Черкесов.

Спикер выразил уверенность, что новый состав парламента «поможет учитывать в своей работе интересы всех отраслей экономики и всех категорий людей».

Кроме того, председатель Госсовета отметил начало работы по инициативе главы Чувашии Олега Николаева так называемого «расширенного правительства». Помимо руководителей министерств и ведомств, в него вошли депутаты различных уровней. В результате «наиболее важные и резонансные законопроекты» совместно рассматриваются до внесения документа на рассмотрение Кабинетом министров.

«Это даёт возможность народным избранникам на первоначальном этапе внести свои предложения. Данный формат показал свою эффективность, например, при рассмотрении бюджета», — сказал спикер.

Он также выразил уверенность, что в 2022 году «нас ждёт много интересного»:

«Сразу после новогодних каникул начнёт работать новая Общественная приёмная Государственного совета Чувашской Республики. В комитетах готовят социально-ориентированные проекты законов. Уверен, будущий 2022 год будет продуктивным для депутатов, вместе мы постараемся сделать так, чтобы жить в нашей родной республике стало уютнее и комфортнее».