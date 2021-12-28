Пхеньян, , 13:55 — REGNUM 27 декабря в Пхеньяне открылся четвертый пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что пленум проходит под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщило агентство, в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы реализации основных направлений политики и приняты решения по «стратегическим и тактическим задачам».

О повестке дня и сроках работы партийного форума не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР обвинили США в причастности к террористическим атакам.

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