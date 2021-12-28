Пхеньян, 28 декабря, 2021, 13:55 — ИА Регнум. 27 декабря в Пхеньяне открылся четвертый пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Известно, что пленум проходит под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщило агентство, в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы реализации основных направлений политики и приняты решения по «стратегическим и тактическим задачам».

О повестке дня и сроках работы партийного форума не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в КНДР обвинили США в причастности к террористическим атакам.

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