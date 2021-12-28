Москва, , 13:55 — REGNUM С 1 января 2022 года граждане иностранных государств за незаконную деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких сотрудников оштрафованы, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 января за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до 5 тыс. рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также напомнили, что 31 декабря 2021 года заканчиваются введенные президентом страны Владимиром Путиным временные меры, позволяющие иностранным гражданам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что будет усовершенствована система идентификации мигрантов — граждан стран ЕАЭС. Это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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