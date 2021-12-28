Санкт-Петербург, 28 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Правительство РФ направит 3 млрд рублей на начало строительства ИТМО Хайпарка — комплексного научно-образовательного инновационного центра на базе Университета ИТМО на территории города-спутника «Южный» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе петербургского вуза.

Архитектурное бюро «Студия 44» Проект Второго кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный под Петербургом

Распоряжение о предоставлении средств подписано 23 декабря главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Еще около 2 млрд рублей до конца года выделит правительство Санкт-Петербурга. Следующий этап финансирования проекта запланирован на 2022−2024 годы.

Как уточнили в вузе, средства, выделенные из федерального бюджета, пойдут на строительство главного (учебного) корпуса, общежитий, студенческого клуба и объектов коммунальной инфраструктуры.

«Эти сооружения — часть второго кампуса ИТМО, где будут размещены магистратура и аспирантура, ориентированные на прикладные исследования и разработки, а также их коммерциализацию», — пояснили в пресс-службе.

Первая очередь — главный учебный корпус и часть общежитий — планируется к сдаче к середине 2024 года. Городские бюджетные средства будут направлены на развитие инфраструктуры кампуса.