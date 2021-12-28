Джакарта, 28 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев призвало Индонезию разрешить судам с десятками беженцев рохинджа заходить в док, сообщает CNN Indonesia.

U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Jordon R. Beesle Ачех. Индонезия

Судно, на борту которого были 72 беженца, находилось в 112 км от побережья в водах Ачех.

Агентство очень обеспокоено безопасностью и жизнью находящихся на борту беженцев. Чтобы предотвратить гибель людей, Индонезию призывают немедленно разрешить судну безопасную швартовку.

Беженцы рохинджа все еще находятся на судне в открытом море.

В Индонезии заявили, что судно не будет заходить в порт. Местное правительство предоставило беженцам помощь в виде топлива и продуктов питания, чтобы судно продолжало свой путь в Малайзию, в соответствии с пожеланиями беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии обнаружили объект, напоминающий танк, в водах вблизи острова Натуна.