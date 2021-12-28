Судно с беженцами рохинджа обнаружили у побережья Индонезии
Джакарта, 28 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев призвало Индонезию разрешить судам с десятками беженцев рохинджа заходить в док, сообщает CNN Indonesia.
Судно, на борту которого были 72 беженца, находилось в 112 км от побережья в водах Ачех.
Агентство очень обеспокоено безопасностью и жизнью находящихся на борту беженцев. Чтобы предотвратить гибель людей, Индонезию призывают немедленно разрешить судну безопасную швартовку.
Беженцы рохинджа все еще находятся на судне в открытом море.
В Индонезии заявили, что судно не будет заходить в порт. Местное правительство предоставило беженцам помощь в виде топлива и продуктов питания, чтобы судно продолжало свой путь в Малайзию, в соответствии с пожеланиями беженцев.
Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии обнаружили объект, напоминающий танк, в водах вблизи острова Натуна.