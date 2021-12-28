Таллин, 28 декабря 2021, 13:49 — REGNUM Поставки препарата Ventolin, используемого при астме, в Эстонию затруднены, проблему не удастся решить минимум до середины января 2022 года. Об этом сообщил Лекарственный департамент страны.

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Отмечается, что производитель препарата, фармацевтический концерн GlaxoSmithKline Limited известил департамент о проблеме с поставкой раствора Ventolin 5 мг/мл. Раствор небулайзера Ventolin содержит лекарство под названием сальбутамол, который относится к группе бронходилататоров быстрого действия. Он используется в случае затрудненного дыхания.

Департамент призвал астматиков страны проконсультироваться со своим врачом и признал, что трудности возникли и с другими лекарственными препаратами, которые не называются. Для некоторых из них пока не удалось найти аналогов.

Подчеркивается, что в период затруднений с поставками рецептурных средств и лекарств лекарственные средства с таким же действующим веществом, силой и фармацевтической формой могут поставляться в Эстонию без разрешения на продажу.

Означает ли это, что расходы на такие лекарства не будут компенсироваться Больничной кассой, в сообщении не уточняется.