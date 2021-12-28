Бир-Лелу, Западная Сахара, 28 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Представители Фронта освобождения Западной Сахары (ПОЛИСАРИО) сообщили о военных столкновениях, произошедших вдоль линии разграничения с армией Марокко.

Gunnery Sgt. Keith Desbois Армия Марокко

Как сообщает агентство Sahrawi Press со ссылкой на официальное заявление фронта ПОЛИСАРИО, боевые действия начались утром 28 декабря в секторах Махбес и Усерд.

«Передовые отряды народно-освободительной армии Сахары усилили бомбардировки позиций оккупационных сил в районах Астила-ульд-Букрин и Кельб-Эннес в секторе Уссерд, в то время как другие отряды атаковали марокканские оккупационные силы в районе Акуира-ульд-Аблаль в секторе Махбес», — говорится в сообщении ПОЛИСАРИО.

Также фронт ПОЛИСАРИО сообщил о том, что, ранее подразделения атаковали позиции армии Марокко в районах Ауди-Эдхамран и Ауди-Ум-Ракба в секторе Махбес.