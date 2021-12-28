Москва, 28 декабря, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Рост количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях наблюдается в России, аварии создают в том числе нетрезвые водители. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 28 декабря в эфире канала «Россия 24».

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«Мы видим рост количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе и нетрезвые водители, которые… в том числе создают те или иные аварийные ситуации», — сказал глава Минздрава РФ.

Он подчеркнул, что в праздничные дни водителям следует особенно внимательно вести себя за рулём и не злоупотреблять спиртным. Мурашко также призвал всех родителей, садящихся за руль, ощущать ответственность безопасность себя и своего ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил ужесточить требование к уровню трезвости водителей.

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