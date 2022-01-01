Москва, , 02:43 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о пособиях по безработице для детей-сирот, сообщает ИА REGNUM.

Очередь безработных на бирже труда Андрей Репин © ИА REGNUM

Право на получение пособия по безработице и стипендии в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ распространяется на впервые ищущих работу (ранее не работавших) и впервые признанных органами службы занятости в установленном порядке безработными детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее без направления органов службы занятости были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.

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Госдума в декабре 2021 года в первом чтении приняла законопроект о дополнительных социальных гарантиях для детей-сирот.

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