Новоалтайск, Алтайский край, , 13:47 — REGNUM Многодетная мать — жительница Новоалтайска — ближайшие четыре года проведёт в исправительной колонии общего режима. Подробности 28 декабря сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Елена Коновалова.

Мать с сыном

По данным следствия и суда, на воспитании осужденной находились восемь детей в возрасте от года до 16 лет. В период с июня 2020 по май 2021 года женщина практически ежедневно употребляла спиртное, не исполняя обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.

Старшие девочки ухаживали за младшими братьями и сестрами: убирали, готовили еду, в том числе для грудного ребенка, когда мать на длительное время уходила из дома. Старшие мальчики следили за хозяйством и собирали хворост для того, чтобы затопить печь в холодное время года, так как дрова их мать не закупала.

Женщина также не заботилась о том, чтобы в доме были продукты и одежда для детей, довольствуясь лишь тем, что отдавали неравнодушные жители села. Детские пособия она тратила на покупку спиртного. Часто обвиняемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, истязала детей, причиняя им физические и психические страдания.

Больше всего доставалось двум старшим девочкам, которым она наносила побои, а также выгоняла из дома, в том числе без одежды и обуви в холодное время года. Злоумышленница вовлекала свою старшую дочь и ее друзей в распитие алкогольных напитков.

Кроме того, в марте 2021 года она совершила кражу денежных средств из дома своей приятельницы. В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года за истязание приёмных детей (девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения) судили 53-летнюю жительницу Советского района. По данным следствия, с первых же дней женщина стала истязать девочку, причиняя ей физические и нравственные страдания. Несмотря на то, что ребенок имела особенности в развитии, опекун избивала ее, выгоняла в холодное время года на улицу раздетой, обливала холодной водой, причиняла иные страдания.

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