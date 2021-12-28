Москва, , 13:45 — REGNUM Журналист Леонид Парфёнов рассказал о значимых событиях и явлениях 2021 года в новом выпуске YouTube-шоу «Намедни». Ролик доступен на канале Parfenon с 28 декабря.

Леонид Парфенов Сергей Нехлюдов

В выпуске Парфёнов упомянул NFT-токены, электросамокаты, поп-ит и симпл-димпл, а также записи пыток в российских тюрьмах, вакцинацию, пожары в Якутии и многое другое. За первые три часа после публикации ролика его посмотрели более 27 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что программа «Намедни» Леонида Парфёнова транслировалась на телевидении в период с 1990 по 2004 год. В 2019 году автор возобновил проект на своём YouTube-канале.

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