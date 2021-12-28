Тернополь, Украина, 28 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. На Украине вывесили огромный баннер с изображением националиста Степана Бандеры. 11-метровый чёрно-красный плакат, на котором изображён портрет лидера Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился на здании областного совета в Тернополе. Об этом сообщил глава местной рады Михаил Головко. Именно он явился автором такой инициативы.

Balkan-lenta.info Украинская молодежь с портретом Бандеры

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«Знамя с изображением портрета лидера украинской нации, главы Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры [разместили] для привлечения внимания населения Тернопольской области ко дню рождения героя Украины», — заявил на странице в Facebook Головко.

Политик добавил, что на день рождения Бандеры 1 января 2022 года в городе планируется традиционное шествие.

Как сообщало ИА REGNUM, в западноукраинском городе Тернополе установлен памятник Степану Бандере. Недавно его облили краской, а через некоторое время забросали куриными яйцами. В этой связи власти решили взять памятник под круглосуточную охрану.

Напомним, что свою активность на Западной Украине Бандера изначально осуществлял при сотрудничестве с гитлеровскими разведывательными структурами. Он получал персональные инструкции от начальника немецкой службы разведки и контрразведки (абвер) адмирала Вильгельма Ф.Канариса.

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Согласно документам, рассекреченным Центральным разведывательным управлением США в 2020 году, в отчёте 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера». В нём также указано, что всего за несколько недель существования «государства» было убито 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.