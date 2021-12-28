Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки привились от COVID-19 ещё 2,5 тыс. человек. ОБ этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 декабря.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 1 млн 948,05 тыс. человек (+ 2 586 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 904,7 тыс. человек (+ 2 417 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что прирост случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за последнюю неделю снизился во всех возрастных группах более чем на 18%. Загруженность коечного фонда на Дону сократилась до 67,2%.

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