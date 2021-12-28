Москва, 28 декабря, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Сегодня, 28 декабря, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали позитивную динамику, прибавив 0,3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Это выглядит очень впечатляюще, учитывая вчерашний значительный рост нефтяных котировок на 3,6% выше $78,00 за баррель Brent.

Явных причин к такому взлету цен на нефть 27 декабря не было, во внутриотраслевой повестке можно выделить лишь пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе.

Но и здесь работа не была полностью остановлена, а лишь немного снижена, так что едва ли этот фактор мог серьезно повлиять на динамику нефтяных цен.

Единственное, что действительно могло оказать столь сильное позитивное влияние на рынок нефти, это «ралли Санта Клауса», которое вытащило американские фондовые индексы к новым историческим максимумам.

Так что можно сказать, что нефть зацепилась за рост американского фондового рынка и пока предновогоднее ралли продолжается нефтяные котировки могут спокойно расти.

Сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют 0,3−0,5%, совместив это с ближайшим важным уровнем сопротивления для нефтяных цен, который находится на отметках $81,00−82,00 за баррель Brent.

Получается, что предновогодний рост нефтяных цен может приятно удивить рынок возвращением к до омикроновскому уровню, выше $80,00 за баррель, еще до конца 2021 года», — пояснил эксперт.

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