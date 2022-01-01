Москва, , 02:35 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о создании интернатов для одаренных детей при вузах, сообщает ИА REGNUM.

В лаборатории Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Законом определено понятие специализированного учебно-научного центра, под которым понимается специализированное структурное подразделение федеральной государственной образовательной организации высшего образования, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования, в котором созданы условия для проживания обучающихся в интернате.

Питание и проживание обучающихся в указанных центрах осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по нормам и в порядке, которые установлены правительством РФ.

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