Майкоп, , 13:42 — REGNUM В Адыгее число заразившихся коронавирусом за сутки снизилось до ноябрьских значений. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на COVID-19 у 81 жителя региона. Такие же показатели фиксировались в середине ноября 2021 года, сообщили 28 декабря в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса в регионе составило 27 018 человек. Из них сумели справиться с болезнью 22 234 пациента, в том числе 46 — выписаны за последние сутки. Не удалось спасти врачам 726 жителей Адыгеи, трое из них скончались за последний день.

В настоящее время в республике лечатся от COVID-19 4058 человек. Приняли участие в вакцинации 188 309 жителей, уровень коллективного иммунитета оценивается в 47,4%, сообщили в оперштабе РФ.