Мурманск, 28 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Глава Мурманской области Андрей Чибис не исключил, что пойдет на второй губернаторский срок. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Если президент поддержит и люди проголосуют — я готов. У нас очень боеспособная команда — при непростых условиях нам удалось сделать очень мощный толчок развития. Те проекты, которые готовятся к реализации и уже реализуются — долгосрочные и мы хотим увидеть результаты», — заявил Чибис.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис одержал победу на выборах губернатора Мурм анской области в 2019 году, набрав 60,07% голосов. Явка на выборах превысила 35%. Срок его полномочий истечет в 2024 году.