Сеул, , 13:40 — REGNUM ВМС Южной Кореи получили модернизированный эсминец KDX-I «Ыльчи Мундок» водоизмещением 3200 тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управлении программ оборонных закупок (DAPA).

Эсминцы Южной Кореи Navy.mil

По их словам, это третий и последний эсминец, который передали ВМС в рамках начатого в сентябре 2016 года проекта по замене устаревших боевых систем флагманов вооруженных сил.

Известно, что первый эсминец был передан ВМС страны в сентябре 2020 года, а второй — в октябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года ВМС Южной Кореи приняли на вооружение первую дизельную подлодку водоизмещением 3000 тонн.

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