Сеул, 28 декабря 2021, 13:40 — REGNUM ВМС Южной Кореи получили модернизированный эсминец KDX-I «Ыльчи Мундок» водоизмещением 3200 тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управлении программ оборонных закупок (DAPA).

Эсминцы Южной Кореи
Эсминцы Южной Кореи
Navy.mil

По их словам, это третий и последний эсминец, который передали ВМС в рамках начатого в сентябре 2016 года проекта по замене устаревших боевых систем флагманов вооруженных сил.

Известно, что первый эсминец был передан ВМС страны в сентябре 2020 года, а второй — в октябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года ВМС Южной Кореи приняли на вооружение первую дизельную подлодку водоизмещением 3000 тонн.

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