Воронеж, 28 декабря 2021, 13:40 — REGNUM Сильные снегопады ожидаются в Воронежской области 29 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В мэрии Воронежа сообщили, что коммунальные службы готовы к оперативному устранению последствий непогоды.
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Днём 28 декабря в Воронежской области температура воздуха составляет около 11 градусов мороза, однако уже 29 декабря потеплеет до — 6, а 30−31 дневная температура составит комфортные 3−4 градуса мороза.