Москва, , 02:27 — REGNUM Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о Фонде развития территорий, сообщает ИА REGNUM.

Застройка Иван Шилов © ИА REGNUM

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» создается путем реорганизации и слияния государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ) и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (Фонд защиты прав дольщиков). Фонд развития территорий является правопреемником указанных организаций.

Фонд будет выполнять одновременно функции застройщика и технического заказчика, проводить строительный контроль.

Среди целей фонда — создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, содействие модернизации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), формированию эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также содействие реализации государственной жилищной политики, направленной на повышение гарантий защиты прав и законных интересов граждан — участников строительства, в том числе участников долевого строительства, членов жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений.

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