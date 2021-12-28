Москва, 28 декабря 2021, 13:39 — REGNUM В России необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей займутся правоохранители, заявил 28 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что дал поручение по всем регионам собрать информацию, «где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится — глина же не подорожала в земле».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС проверила металлотрейдеров в некоторых регионах после многочисленных обращений граждан и организаций, в числе которых были жалобы на подорожание стройматериалов. Кроме того, наблюдался резкий рост цен на металлопрокат.
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