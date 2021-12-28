Москва, 28 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В России необоснованным удорожанием стройматериалов без импортной составляющей займутся правоохранители, заявил 28 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, это монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер уточнил, что дал поручение по всем регионам собрать информацию, «где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится — глина же не подорожала в земле».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС проверила металлотрейдеров в некоторых регионах после многочисленных обращений граждан и организаций, в числе которых были жалобы на подорожание стройматериалов. Кроме того, наблюдался резкий рост цен на металлопрокат.

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