Омск, , 13:38 — REGNUM В Омской области за сутки скончались десять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 28 декабря в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Осторожно коронавирус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Общее число умерших ковид-пациентов на сегодняшний день в Омской области — 3139 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 375 носителей коронавируса, выздоровели 1996 человек.

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