Москва, 1 января, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Сегодня, 1 января, в России вступил в силу закон о биологической безопасности, сообщает ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Безопасность

Документ устанавливает основы государственного регулирования в области обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации и определяет комплекс мер, направленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, на предотвращение биологических угроз (опасностей), создание и развитие системы мониторинга биологических рисков.

Определены полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в области биологической безопасности, а также права и обязанности граждан и организаций в этой области.