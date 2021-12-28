Самара, , 13:39 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 31 °C ожидается в Самарской области. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Снегопад geralt

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Сообщается, что в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, ночью 29 декабря по области температура воздуха может опуститься до — 31 °C. Ночью и днем в регионе ожидается туман, видимость менее 500 метров. Днем столбик термометра может подняться до отметки — 15 °C.

30 декабря по области ожидается снег. Ночью температура в регионе может понизиться до — 25 °C, днем может потеплеть до — 11 °C.

31 декабря в регионе также ожидается снег. Ночью может потеплеть до — 11 °C, а днем столбик термометра может подняться до отметки — 8 °C.